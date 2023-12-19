وزير النقل الأسبق: مصر تحاسب على فواتير ما يحدث في المنطقة

قال جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، إن مصر تدفع كل فواتير ما يحدث في ليبيا السودان وقطاع غزة واليمن وسوريا ، متمنيًا أن تحل هذه المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

حديث عن الأزمات في الدول العربية

وتابع "السعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن مصر أنفقت الكثير في مجال البنية التحتية سواء في الطرق أو الكباري أو السكة الحديد أو الموانئ أو الكهرباء، وعلينا أن نجلب الاستثمار الذي يستفيد من هذه البنية الأساسية للعمل على تقليل الفجوة الدولارية الموجودة الآن من خلال زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة القدرة على التصدير.

لفت إلى أن هناك حاجة لتغيير بعض الافكار المتعلقة ببيع بعض ممتلكات الدولة للمستثمرين، لأن بيع أي فندق على سبيل المثال لن يؤدي إلى نقله إلى خارج البلد، فالفندق سيظل في مصر، والعمالة تظل مصرية، والفندق سيدفع الضرائب للدولة المصرية.