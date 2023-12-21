عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

0-7.. الهلال يكتسح أبها في الدوري السعودي

الهلال
الهلال

اكتسح نادي الهلال ضيفه فريق أبها بـ 7 أهداف نظيفة اليوم الخميس ضمن الجولة 18 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز الهلال 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة، للمرة الخامسة منذ بداية الموسم الجاري.

وفي الدوري السعودي، اكتسح الهلال، الرائد بنتيجة 4-0، والرياض 6-1، والحزم 9-0، قبل سباعية اليوم ضد أبها.

ولم تقتصر نتائج الهلال الكبيرة على الصعيد المحلي فقط، وإنما ألحق بمومباي سيتي الهندي، هزيمة قاسية (6-0) في دوري أبطال آسيا.

ونتيجة لذلك، وصلت حصيلة الهلال التهديفية إلى 80 هدفًا في كل البطولات، منذ بداية الموسم الجاري.

ورفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 13 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز 16.

وسجل الهلال، رقما مميزا في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزا كاسحا على نظيره أبها 7-0، لحساب الجولة ال18 من المسابقة.

وكتب الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "للمرة الأولى في تاريخه يحقق الهلال الفوز في 11 مباراة متتالية بدوري المحترفين".

بينما ذكرت شبكة "أوبتا": "للمرة الأولى في تاريخه يحقق الهلال الفوز في 11 مباراة متتالية بدوري المحترفين. فقط النصر 13 بين نوفمبر 2013 وفبراير 2014 حقق سلسلة انتصارت أطول من الهلال بتاريخ المسابقة".

الهلال أبها الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي دوري روشن السعودي دوري روشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

موضوعات متعلقة

رئيس FIFA يناشد جميع قادة كرة القدم أن يكونوا قدوة حسنة

ألانيا سبور يقسو على بشكتاش بثلاثية في الدوري التركي

صراع الهدافين.. ميتروفيتش يعادل رقم رونالدو في الدوري السعودي

بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس بالدوري الإسباني

بعد حكم العدل الأوروبية| الشكل الجديد للسوبر ليج بمشاركة 64 ناديا

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

نجم ليفربول السابق يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح

وفاة الحارس ومدرب وسائق.. مولودية البيض الجزائري يتعرض لحادث مروري

ترشيحاتنا

صلاح أهم من رونالدو.. الدوري السعودي يجدد السعى للتعاقد مع رمز العالم العربي

استشهاد قيادي أمني كبير في فلسطين بنيران قوات الاحتلال

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط

استخراج بطاقة تموين 2023 لأول مرة

أمل العودة للاهلي.. موقف رمضان صبحي من الإنضمام للزمالك

39 قتـ.يلا وجريحا.. قائد شرطة التشيك يكشف تفاصيل حادث إطلاق النار ببراج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت شعرها.. القبض على امرأة تهرب هذا الشيء في مطار هندي.. صور

أغضبت الجمهور بإطلالتها الأولى..شاهد إنجي المقدم بـ جمبسوت بدون بطانة بـ مهرجان الجونة

على هامش مونديال للأندية.. أساطير الفيفا يفوز على نجوم السعودية 6-1 بمشاركة الحضري

بلاش تشيل الهم.. منشور من هاني الناظر كله تفائل يطمئن المتابعين

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ