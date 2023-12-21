0-7.. الهلال يكتسح أبها في الدوري السعودي

اكتسح نادي الهلال ضيفه فريق أبها بـ 7 أهداف نظيفة اليوم الخميس ضمن الجولة 18 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز الهلال 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة، للمرة الخامسة منذ بداية الموسم الجاري.

وفي الدوري السعودي، اكتسح الهلال، الرائد بنتيجة 4-0، والرياض 6-1، والحزم 9-0، قبل سباعية اليوم ضد أبها.

ولم تقتصر نتائج الهلال الكبيرة على الصعيد المحلي فقط، وإنما ألحق بمومباي سيتي الهندي، هزيمة قاسية (6-0) في دوري أبطال آسيا.

ونتيجة لذلك، وصلت حصيلة الهلال التهديفية إلى 80 هدفًا في كل البطولات، منذ بداية الموسم الجاري.

ورفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 13 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز 16.

وسجل الهلال، رقما مميزا في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزا كاسحا على نظيره أبها 7-0، لحساب الجولة ال18 من المسابقة.

وكتب الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "للمرة الأولى في تاريخه يحقق الهلال الفوز في 11 مباراة متتالية بدوري المحترفين".

بينما ذكرت شبكة "أوبتا": "للمرة الأولى في تاريخه يحقق الهلال الفوز في 11 مباراة متتالية بدوري المحترفين. فقط النصر 13 بين نوفمبر 2013 وفبراير 2014 حقق سلسلة انتصارت أطول من الهلال بتاريخ المسابقة".