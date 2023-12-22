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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"إيسترن كومباني": إعادة تكوين مجلس الإدارة بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي

جانب من الجمعية العمومية
جانب من الجمعية العمومية للشركة الشرقية

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، تشكيل مجلس ادارة الشركة بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي، وتتوزع مقاعد مجلس الإدارة بين ثلاثة أعضاء عن شركة غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة، وعضوين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعضو عن المساهمين، وعضو عن اتحاد العاملين المساهمين، وعضوين مستقلين.


واستقر مجلس الإدارة بجلسته أمس برئاسة المهندس تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (عضو غير تنفيذي مستقل) على اعادة اختيار هاني أمان كرئيس تنفيذي والعضو المنتدب ممثلا عن شركة غلوبل.

ويضم عضوية المجلس"إيسترن كومباني" كل من: أحمد الليثي، والدكتور علاء فهمي (ممثلين عن شركة غلوبل)، ومحمد غازي، سامح خضير (ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية)،جمال محرم (ممثلًا عن المساهمين)، واللواء حسن خليل (ممثل اتحاد العاملين المساهمين)، عمرو الجنايني (عضو مستقل).

كما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بهيكل المساهمين، كما أقرت تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة.

تأتي هذه التعديلات بمجلس الإدارة والنظام الأساسي للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، بعد تنفيذ صفقة بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" لصالح شركة غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة.

ويتوزع هيكل المساهمين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بعد تنفيذ الصفقة بين غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة بحصة 30%، والقابضة للصناعات الكيماوية بحصة 20.95%، وصناديق استثمار ALLAN GRAY  7.43%، واتحاد العاملين المساهمين بحصة 5.2٪
 

نبذة عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"
الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.

ايسترن كومباني القابضة للصناعات الكيماوية منتجات السجائر اسعار المعسل السجائر

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"إيسترن كومباني": إعادة تكوين مجلس الإدارة بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي

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