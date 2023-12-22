إنجي كيوان: عمرو دياب صديقي ونفسي أعمل قصة حياتي فيلم

حلت الممثلة إنجي كيوان ضيفة على إنجي علي في برنامج أسرار النجوم، للحديث عن أعمالها الفنية مؤخرا،عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت إنجي كيوان إنها تريد تقديم قصة حياتها في فيلم سينمائي، مشيرة إلى أنها تعرضت للتنمر من قبل لمدة سنوات خلال مرحلتها الدراسية وكانت أصعب سنوات في حياتها.

واستطردت قائلة:" التنمر سيئًا وصعبًا ويؤثر على الطفل وشخصيته"، موضحة بأنها ترغب في تقديم عمل فني في مصر عن التنمر مثلما تم تقديمه في مسلسل مدرسة الروابي.

ووصفت إنجي كيوان الأعمال الفنية أو الشخصيات التي تقدمها بأنها كلما كانت حقيقية كلما كان هناك تأثير على المشاهد.

وعن الشخصيات التي تريد تقديمها، قالت: “نفسي أقدم قصة حياتي في فيلم، لأن بها الكثير من التفاصيل التي يجب ذكرها بالإضافة إلى الأشياء المختلفة التي مررت بها، كما أنني غيرت من نفسي كثيرًا، خاصة أنني شخص لا استسلم ومررت بالكثير من الأشياء ومارست الكثير من الأعمال المختلفة وأرى أن مثل هذه الأمور دافع للجميع للاستمرار”.

وأشارت كيوان إلى أن الانتشار الفني ليس من أولوياتها خلال الفترة الحالية حيث إنها تبحث عن إيصال رسالة مفيدة للمشاهدين.

كما تطرقت إنجي عن كواليس المشاركة مع الفنان عمرو دياب في فيديو كليب، موضحة: “لم أكن أريد تقديم هذا العمل لأن البعض كان يعتقد أنني في الأساس موديل ومع تقديم هذه الفكرة سيتم تأكيد الفكرة عند المشاهد”.

وتابعت: “هو صديق لي وصديق للعائلة واقتنعت بأن تلك الحملة جيدة جدا، كما أن عمرو دياب إنسان محترف وكانت تجربة جيدة بالنسبة لي”، مشيرة إلى أنها بعد ذلك قدمت مسلسل “ستات بيت المعادي” ومسلسل “وضع مستقر”.