لطافة ياسمين صبري وتأخير محمد إمام.. أبرز لقطات عرض فيلم "أبو نسب"

أقيم مساء الخميس العرض الخاص والأول للفيلم الكوميدي الجديد “أبو نسب” الذي يقوم ببطولته محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني وغيرهم.

وحرص المخرج رامي إمام على حضور عرض أبو نسب والحديث عن العمل مع وسائل الإعلام والكاميرات، يليه المؤلف أيمن وتار والفنان ماجد الكدواني.

تدافع الجمهور بأعداد كبيرة لمشاهدة الفنانة ياسمين صبري بطلة الفيلم والتقاط الصور معها، وحضرت قبل بدء عرض الفيلم وتعاملت بلطافة وخفة ظل مع الكاميرات والجمهور.

وانتظر الجميع الفنان محمد إمام بطل الفيلم ساعات طويلة حتى حضر متأخرا ودخل على الفور إلى قاعة العرض محاط بالبودي جاردز دون المرور على السجادة الحمراء أو التقاط الصور مع أبطال الفيلم وتدافع الجمهور حوله في مشهد كاد أن يتسبب في أضرار كبيرة.

وارتدى محمد إمام الشال الفلسطيني معلنا تضامنه مع القضية لكن الكاميرات خارج قاعة السينما لم تتمكن من التقاط صور مناسبة له.

وحضر العرض عدد من النجوم لدعم أبطاله منهم الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا، يوسف ماجد الكدواني، أحمد الشامي، محمد جمعة، البلوجر كنزي مدبولي وغيرهم.

قصة وأبطال فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

كانت الشركة المنتجة، قد طرحت البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام الذي يحمل أسم أبو نسب، استعدادا لعرضه.

وظهر محمد عادل إمام فى البرومو بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري.

كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.