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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين البصل الجديد والقديم.. عروسة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

البصل
البصل

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

الكيلو بـ 15 جنيها .. الفرق بين البصل الجديد والقديم

ينتشر بالأسواق  نوعان من البصل ولايعرف الكثير من الأشخاص الفرق بين الجديد  والبصل القديم وبعد انخفاض سعر البصل الجديد إلى ١٨ جنيها، كشفت شيف سمسم تفاصيل عن البصل الجديد و البصل الأحمر والبصل الأبيض (البصل الحلو).

متصدقش الإعلانات.. تقارير تكشف عن التضليل في بيع نوع زبدة شهير بالأسواق

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس قسم سلامة الغذاء بنقابة البيطريين منشورا جديد عن الزبدة .

وقالت شيرين في منشورها تحذير من السمن البقري المباع بالأسواق بسعر ١٥٠ او١٦٠ جنيه لأنه ليس من الطبيعي أن يكون كيلو الحليب ب٣٠ جنيه والزبدة تكون ب١٦٠ جنيه. 

اتغيرت 180 درجة.. شاهد حنان مطاوع بلوك جديد تشعل السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة حنان مطاوع تريند السوشيال ميديا بسبب ظهورها الاخير الذي أثار ضجة علي الفيسبوك.

وتداول مستخدمو الفيسبوك صور لحنان مطاوع نشرتها مؤخرا .

ازاي تعمل كده..عروسة تثير جدل السوشيال ميديا بعد غنائها مع رضا البحراوي

تصدرت عروسة تريند السوشيال ميديا بعد تداول فيديو من زفافها وأثناء مشاركتها الغناء مع المطرب الشعبي رضا البحراوي .

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نشرة المرأة والصحة| الفرق بين البصل الجديد والقديم.. عروسة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

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