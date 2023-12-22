متصدقش الإعلانات.. تقارير تكشف عن التضليل في بيع نوع زبدة شهير بالأسواق

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس قسم سلامة الغذاء بنقابة البيطريين منشورا جديد عن الزبدة .

وقالت شيرين في منشورها تحذير من السمن البقري المباع بالأسواق بسعر ١٥٠ او١٦٠ جنيه لأنه ليس من الطبيعي أن يكون كيلو الحليب ب٣٠ جنيه والزبدة تكون ب١٦٠ جنيه.

ونشرت شيرين تقرير المعامل المصرية المتخصصة لتحدي أنواع الزبدة المنتشرة بالاسواق والتي أكدت أنها نباتي الدهن وقالت شيرين التقارير كانت حاسمة وأفادت أن العينة جاءت بمعرفة العميل ولم يتم سحبها بمعرفة أي جهة رقابية.

كما أن المعامل المرجعية دائما تصف العينة حال ورودها للمعمل إذا كانت محكمة التغليف ومدون عليها أي بيانات واسم العلامة التجارية، وكلا التقريرين خلا من هذا الوصف مما يعطينا انطباعا إن نوع الزبدة الذي تم تقديمه للتحليل ممكن يكون مختلف.

وبعيدا عن هل طفرة مخلوطة بزيوت نباتية ولا بريئة يظل الفيصل هو الآتي:

فهل تتوقع أن زبدة تكون طبيعية 100% يكون سعرها 160 جنيه للجاموسي ، و 150 جنيه للبقري

ما تحسب حضرتك بتشتري كيلو اللبن اللي أصلا بيتشال منه الدسم بتاعه بكام.

وتابعت شيرين عمري ما هشجع أي زبدة من اللي بتسألوني عنها الأنواع المعروفة واللي مالية الدنيا اعلانات وزبدة المعامل الي بتتباع بالسعر ده عمري ما هقول لكم انهم طبيعي واتفضلوا اشتروهم حتى لو اتعرض عليا أموال الدنيا من هذه الشركات .

نفسي الشيفات يتقوا الله وهما نازلين اعلانات عن أنواع زبدة يعلمون تماما أنها مخلوطة .