الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بوفاة أحد الأشخاص بأحد أقسام الشرطة بالقليوبية عقب ضبطه مجاملةً لفرد شرطة والزعم برفض القسم تحرير محضر بالواقعة .

حقيقة وفاة شخص بقسم شرطة بالقليوبية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية بنشوب مشاجرة لخلافات الجيرة بين طرف أول المذكور وطرف ثانى شخصين أخرين إستخدم خلالها الطرف الثانى سلاح نارى " طبنجة صوت" وتم ضبط الطرفين وعرضهم على النيابة العامة التى قررت إستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.

وبتاريخ 15 الجارى شعر النزيل المذكور بحالة إعياء ، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ، وفى وقت لاحق ورد التقرير الطبى يفيد بوفاة المذكور نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب .

وتولت النيابة العامة التحقيق فى حينه ، وأن كافة الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون ودون مجاملات وأن الطرف الثانى" أقارب لأحد أفراد الشرطة لم يثبت تدخله فى الواقعة " ما زالوا قيد الحبس على ذمة التحقيقات ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .