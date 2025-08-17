قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قرار قضائي عاجل بشأن الراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة

رامي المهدي

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس الراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها.

قرار قضائي عاجل بشأن الراقصة بوسي الأسد

أدلت الراقصة بوسي الأسد ، باعترافات صادمة خلال التحقيقات الجارية معها أمام الجهات المختصة، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وأكدت المتهمة ، أنها تعمدت نشر محتوى مثير وغير لائق بغرض زيادة نسب المشاهدة واستقطاب متابعين، ما يعود عليها بمكاسب مالية من المنصات التي تعتمد على الإعلانات والمشاهدات.

كما أقرت بأنها تلقت عروضًا من بعض المتابعين، خاصة من جنسيات عربية، لممارسة أفعال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعض هذه العروض، موضحة أن هذا النشاط كان مصدر دخل أساسيًا لها.

واعترفت بوسي الأسد كذلك بأنها قامت بحذف عدد من التطبيقات والصفحات التي كانت تستخدمها، خشية الملاحقة القانونية، خاصة مع تشديد الرقابة على المحتوى غير الأخلاقي في الآونة الأخيرة.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صانعة المحتوى ميرا جمال، الشهيرة بـ"بوسي الأسد"، داخل شقة مستأجرة بمنطقة هضبة الأهرام، تنفيذًا لإذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيش مسكنها.

جاء ذلك بناءً على تحريات دقيقة وتقنيات فنية حديثة، أكدت تواجد المتهمة بالشقة المشار إليها، وتم ضبطها مساء أمس الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2025، حيث كانت بحوزتها أربعة هواتف محمولة تحتوي على عدة حسابات إلكترونية نشطة بأسماء "بوسي الأسد"، "الملكة بوسي"، و"0211 LION"، عبر منصات مثل تيك توك، إنستجرام ويوتيوب.


وأوضح السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد، أنها متهمة في 4 قضايا آداب عامة وصدر ضدها حكم بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا، من بينها: القضية رقم 8759 لسنة 2030 – تحريض على الفسق جنح العمرانية، القضية رقم 2411 لسنة 2022 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 4757 لسنة 2021 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 8758 لسنة 2020 – آداب عامة (العمرانية).

