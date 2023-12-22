الكيلو بـ 15 جنيها .. الفرق بين البصل الجديد والقديم

ينتشر بالأسواق نوعين من البصل ولايعرف الكثير من الأشخاص الفرق بين الجديد والبصل القديم وبعد انخفاض سعر البصل الجديد إلى ١٨ جنيها، كشفت شيف سمسم تفاصيل عن البصل الجديد و البصل الأحمر والبصل الأبيض (البصل الحلو).

أولا من ناحية الاستخدامات المطبخية

البصل الأحمر مناسب لكل الاكلات الفريش اللى مش مطهيه يعنى تحطه على طبق تونا تاكله جنب طبق فول تقطعه على أى نوع سلطه تحطه جوه سندوتشات وهكذا، وذلك لانه مش نفاذ اوى وطعمه مسكر ومقبول ، كمان أنه لا يعطي نتيجة جيدة فى عمليات الطهى بالحرارة لأنه لا يمتص المادة الدهنية بكفاءة ويظل محتفظا بقوامه وشكلة فترة طويلة إلى أن يستجيب للحرارة.

البصل الأبيض على العكس تماماً ده بقى بتاع الطبخ والتقلية والطشطشة كلها وكمان الكشرى واى طبق بيحتاج بصل مكرمل وكل الوصفات الساخنه عموماً، ولو جربت تأكله فريش هتلاقي طعمه حاد ونفاذ جدا ومش مستصاغ.

ملحوظة : أنواع البصل فى دول الخليج أغلبها مستوردة من الهند خاصة البصل الأحمر، البوست بيتكلم عن ((البصل المصرى )) وفى اختلاف كبير فى الطعم والأنواع ، فاللى عايش فى دولة خليجية غالباً هيلاحظ العكس.

ثانياً الفرق بينهم من الناحية الصحية

🔸يعمل البصل الأحمر على خفض كمية الكوليسترول في الدم، كما يمنع تجلط الدم وتصلب الشرايين، ويساهم في منع تكون الخلاياالسرطانية، ويدعم جهاز المناعة.

البصل الأبيض المقصود فى البوست هو البصل الحلو وفى مناطق فى مصر بتسمبه البصل الأصفر أو البصل الصعيدى وليس له علاقة نهائى بالبصل الأبيض الأمريكى اللى الناس بتدخل تبحث وتجيبه بالاسم من على جوجل.

أما البصل الأبيض فيعتبر مطهرا مهما للفم من البكتيريا والجراثيم، كما يعالج مشكلات الجهاز التنفسي، مثل التهابات الرئتين والأنف والحلق وكذلك القصبة الهوائية.