بالفورمال.. درة تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

شاركت الفنانة درة متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالاتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وخطفت درة الأضواء بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتديه بليزر جريئا، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق ومعتمدة علي المكياج الهادي الذي أبرز جمال وجهها.





ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيبوإخراج تامر نادي، حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التيتتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.