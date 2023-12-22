زيرو أسرى.. السنوار يشترط "الكل مقابل الكل" أو "لا صفقات" مع الاحتلال

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن زعيم حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أبلغ الوسطاء بأن حماس مستعدة للتوصل إلي صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي تشمل الكل مقابل الكل، وذلك بعد وقف كامل لإطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية أن "هناك قرار وطني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد الوقف الشامل للعدوان علي غزة".

من جهتها، ترفض حماس أي وقف مؤقت آخر للغارات الإسرائيلية وتقول إنها ستناقش فقط وقف إطلاق النار الدائم.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الصفقة المقدمة من إسرائيل تنص على تمديد أيام الهدنة، والإفراج عن معتقلين تصفهم بالخطيرين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين".