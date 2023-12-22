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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الصواريخ تمطر المستوطنات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

أفادت وسائل الإعلام المختلفة بأنه قد تم رصد إطلاق 24 صاروخا وقذيفة من جنوب لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية على الحدود.

ووفقا لشبكة "العربية"، فإن رشقة صاروخية من جنوب لبنان تجاه مستوطنتي شتولا وزرعيت بالجليل الأعلى.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة للاعلام اللبناني، إن العدو الإسرائيلي استهدف، فجر اليوم، من مواقعه في بركة ريشة، بالقصف المدفعي المتقطع أطراف بلدة عيتا الشعب، وسط تحليق للطائرات الاستطلاعية فوق القرى المتاخمة للخط الازرق وصولا الى منطقة صور.

وكان العدو أطلق ليلا القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق في اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بالإضافة الى القنابل المضيئة.

وسجل تزايد لحركة النزوح بخاصة بعد استهداف العدو المنازل  واستشهاد مدنيين.

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