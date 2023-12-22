شروط استجابة وأداب الدعاء.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الدينية يوضحها

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الدينية، إن الدين الإسلامي هو العبادة، فكل ما يقوم به الإنسان من عبادات هدفه الدعاء.



وأضاف السيد عرفة، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن هناك أوقات يستحب الدعاء خلالها، مثل ما بين الأذان والإقامة ويوم الجمعة وساعة الإستجابة.

وأشار إلى أن هناك شروطا وآدابا للدعاء، منها تحري الحلال.

واستشهد بقول رسول الله: "يا سعدُ، أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُستَجابَ الدَّعوةِ، والَّذي نفْسُ مُحمَّدٍ بيدِهِ, إنَّ العبدَ لَيَقذِفُ اللُّقمةَ الحرامَ في جَوفِهِ ما يُتقبَّلُ منه عملٌ أربعينَ يومًا, وأيُّما عبدٍ نَبَتَ لحمُهُ مِن سُحْتٍ, فالنَّارُ أَوْلى به".