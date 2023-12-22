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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أرباح العربية للأدوية ترتفع 11.6 مليون جنيه خلال 5 أشهر

شركة للأدوية
شركة للأدوية

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 19.3% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 2023/2024. 

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 71.82 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل 60.19 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة العربية للأدوية خلال الخمسة أشهر لتصل إلى 350.26 مليون جنيه، مقابل 264.28 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يذكر أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 27.41 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 27.69 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 191.23 مليون جنيه، مقابل 152.7 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

أسهم ادكو

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية النسبة الأكبر من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو بنحو (60.30%)،فيما تبلغ نسبة اتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية (10.00%)، ويمتلك ماهر مقار تواضروس مقار (4.40%)

العربية للادوية وزارة قطاع الاعمال العام الشركة القابضة للأدوية الأرباح الصناعات الكيماوية

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