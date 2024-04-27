15 مليون مركبة سنويا.. طربول: الصين تنشئ أكبر مصنع سيارات بالعالم داخل مصر

أكد شريف حمودة المطور العقاري لمدينة طربول الصناعية، أنه من الضروري إحلال السيارات القديمة في مصر بما يسهم في العمل على تكوين منتج محلي للسيارات يسمح لنا بالتصدير للخارج.

وقال شريف حمودة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إن الصين تقوم بإنشاء أكبر مصنع للسيارات في العالم داخل مصر ".

وأضاف شريف حمودة :" مصنع الصين الذي سيتم إنشاؤه في مصر ينتج 15 مليون سيارة في السنة".

وتابع شريف حمودة :" الصين سوف تنشئ مجمع مصانع مكونات السيارات في مدينة طربول الصناعية داخل مصر ".

وأكمل شريف حمودة:" الاتفاق مع الصين كبير للغاية والشركة ضخمة وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريبا "، مضيفا:" الصين سوف تنتج سيارة كهربائية تاكسي متميزة وسوف تنقل الشركة الصينية 3 خطوط إنتاج سيارات كاملة لمصر ".