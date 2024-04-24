جي في للاستثمارات توقع اتفاقية لإنشاء مصنع لسيارات لادا في مصر

أعلنت شركة جي في للاستثمارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال التنمية والاستثمار، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية بين تابعتها شركة جي في أوتو، وشركة لادا مصر، بهدف تسويق وتوزيع سيارات "لادا" في السوق المصرية، كما تتضمن الاتفاقية إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع السيارات في مصر، بهدف تلبية متطلبات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير.



وحضر المؤتمر الصحفي اليوم، كلًا من السيد/ شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات، والسيد/ ايليا سافينوف، مدير قسم التصدير بشركة أوتوفاس - لادا، ويأتي توقيع الشراكة في إطار تطوير سوق السيارات في مصر وتوسعها، حيث تشهد البلاد زيادة في الطلب على السيارات واستثمارات متنامية في قطاع التصنيع.



ومن المخطط إنشاء المصنع الجديد في مدينة طربول الصناعية، على مساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع، لتجميع وتصنيع 5 موديلات مختلفة من سيارات "لادا"، في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق إنتاجها وزيادة قدرتها التصنيعية.



وتستهدف "جي في أوتو" إنتاج ما بين 50 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، مع التركيز على استخدام مكونات محلية تتجاوز 60%، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز الصناعة المحلية وتقديم منتجات عالية الجودة، كما تسعى الشركة أيضًا لتحقيق مستويات عالية من التوطين في عملية التجميع والتصنيع، وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تشارك فيها مصر، مثل الكوميسا، وأغادير، وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع دول مثل تركيا.



تعليقًا على هذه الاتفاقية، قال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة "جي في للاستثمارات": " نفخر بهذه الشراكة مع شركة لادا العريقة، وبدء التمثيل الحصري لعلامتها التجارية في مصر، ونسعى لأن تكون مصر مركزًا أساسيًا لتصنيع وتصدير السيارات في المنطقة، لخلق فرص عمل للمصريين ودعم توطين صناعة السيارات محليًا، إن هذه الشراكة الجديدة تساهم في تعزيز مكانة جي في أوتو ولادا مصر كرواد في مجال السيارات، وتفتح آفاقًا كبيرة لقطاع السيارات، ودعم الاقتصاد المصري والصناعة المحلية."



من جانبه، قال ايليا سافينوف،مدير قسم التصدير بشركة أوتوفاس- لادا: " مصر تمثل سوقًا مهمًا بالنسبة لنا، وشراكتنا مع GV تُعتبر خطوة جديدة لتقديم منتجاتنا وخدماتنا في هذا السوق الحيوي، ونتطلع إلى بناء علاقة قوية ومستدامة مع شركائنا في مصر، مع التركيز على تلبية احتياجات وتوقعات العملاء، ونتعهد بتقديم منتجات ذات جودة عالية".



سيعمل المصنع على توفير فرص عمل محلية وتطوير قدرات التصنيع في مصر، كما ستقوم الشركتين بتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية للعمال المحليين لتعزيز المهارات والكفاءات المحلية في قطاع صناعة السيارات، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع المتميزة وتوفير قطع الغيار الأصلية للعملاء في مصر.



يشار إلى أن مدينة طربول الصناعية، تعتبر واحدة من أبرز المدن الصناعية في مصر، وتتميز بالشمولية والتكامل. توفر المدينة بيئة مثالية لقطاع الصناعة، مع وجود 12 محورًا صناعيًا متنوعًا، بما في ذلك وادي التكنولوجيا ومناطق للصناعات الغذائية والسيارات الكهربائية والصناعات الطبية والمنسوجات ومواد البناء. وتوفر المدينة إمكانيات تكنولوجية متقدمة، مما يجعلها موقعًا جذابًا للاستثمار، بتكاليف استثمارية تصل إلى نصف تريليون جنيه، ومن المتوقع أن تسهم في توفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة.

نبذة عن جي في للاستثمارات

تأسست جي في للاستثمارات عام 2019، وتتمثل رؤيتها في تعزيز القيم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ تهدف جي في للاستثمارات إلى الارتقاء بمستوى التنمية العقارية ومستوى المعيشة من خلال توفير مستوى عالٍ من الجودة والالتزام والمصداقية في مشروعاتها. تركز جي في للاستثمارات للتطوير العقاري على التنمية العقارية المستدامة، ولديها محفظة متنوعة من المشروعات في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والساحل الشمالي، كما تمتلك محفظة متميزة من مشروعات إعادة التطوير في المدن الحديثة والتاريخية في جميع أنحاء البلاد. تتنوع مشروعات الشركة لتشمل المشروعات السكنية والتجارية والصناعية؛ كما تضع عملاءها في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجاتهم استنادًا للابتكار والخبرة.