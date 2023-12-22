أخبار التعليم.. فوز 10 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية في القرعة الاستكمالية.. بنها الأهلية: إعداد اللائحة الداخلية وانتهاء الفترة الانتقالية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اختتم الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب مشاركته فى المؤتمر "الأربعون للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل فى الجامعات بالدول العربية ، تحت عنوان القبول والتسجيل فى عصرالتحول الرقمي المنعقد فى الجمهورية التونسية خلال الفترة من 18الى 20 ديسمبر الجاري

أعلنت الدكتورة لبنى فريد القائم بأعمال عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023-2024.

تنظم جامعة المنوفية تحت رعاية وإشراف الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة احتفالا بعيد الجامعة السابع والأربعون وذلك يومى الاثنين القادم الموافق ٢٥ ديسمبر، والأربعاء ٢٧ ديسمبر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع النظرى للكليات فى العاشرة صباحا.

أجرى الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي ومساعد الوزير للتطوير المؤسسى، قرعة موسم الحج العلنية الاستكمالية لعام ٢٠٢٤، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمراكز البحثية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشاد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس ، بالجهود المبذولة من قيادات الجامعة ومستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة خلال الفترة الماضية فى إعداد اللائحة الداخلية وإنتهاء الفترة الانتقالية.

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الأداء الرقمي في عمل أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يُسهم في رفع كفاءة وفاعلية العمل داخل أمانة المجلس.