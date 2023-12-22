الإثنين .. جامعة المنوفية تحتفل بعيدها السابع والأربعون

تنظم جامعة المنوفية تحت رعاية وإشراف الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة احتفالا بعيد الجامعة السابع والأربعون وذلك يومى الاثنين القادم الموافق ٢٥ ديسمبر، والأربعاء ٢٧ ديسمبر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع النظرى للكليات فى العاشرة صباحا.

ويتوجه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بخالص التهنئة القلبية لجميع أبناء ومنسوبى الجامعة بهذه المناسبة التى تحرص فيها الجامعة على تكريم أبنائها المتميزين، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب تقديرا لما قدموه للجامعة.

واكد أن جامعة المنوفية هذا الصرح التعليمى الكبير وصل إلى مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية، حيث تعمل الجامعة وفق استراتيجية واضحة تتفق ورؤية مصر ٢٠٣٠ نحو الجمهورية الجديدة.

هذا وسيتم فى اليوم الأول تكريم كل من: أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن المعاش، أسر أعضاء هيئة التدريس ممن توفوا أثناء الخدمة، والحاصلين على جوائز، وقيادات العمل الإدارى، والحاصلين على الدكتوراه والماجستير من الهيئة المعاونة.

وفى اليوم الثانى للاحتفال سيتم تكريم كل من: الإدارات الفائزة بجوائز التميز البيئى، والعاملين ممن توفوا أثناء الخدمة، والعاملين ممن بلغوا سن المعاش، وتكريم الحاصلين على الدكتوراه من الجهاز الإدارى.