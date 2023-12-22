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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اختراع جديد.. علاج يحمي من ارتفاع نسبة الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول

يعاني كثيرون من ارتفاع الكولسترول في الدم الذي يهدد صحتهم وحياتهم بعدد كبير من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والجلطة والسكتة الدماغية. 

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وذكر موقع  ديلي ميل أن العلماء وجدوا لقاح يحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول و خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الشرايين.

ووجد الباحثون في كلية الطب بجامعة نيو مكسيكو (UNM) أن اللقاح تمكن نن خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) حوالى  30 % عند تجربته على الفئران والقردة.


ويعمل اللقاح على استهداف بروتين PCSK9، الذي ينتج في الكبد وينتقل عبر مجرى الدم ويرفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL).

وتحجب الجرعة الموجودة في لقاح الكوليسترول ،البروتين عن طريق حقن جزيئات فيروسية غير معدية مع أجزاء صغيرة من PCSK9 متصلة بها.

وقال الدكتور برايس تشاكريان، الباحث الرئيسي والأستاذ في قسم الوراثة الجزيئية والأحياء الدقيقة في جامعة نيو مكسيكو: "نأمل أن يكون لقاح الكوليسترول متاحا للبشر في السنوات العشر المقبل ويمكن تطبيق استخدام اللقاح مرة واحدة في السنة إذا وصل الأسواق.

ويوجد لقاح له نفس التأثير في الأسواق العالمية حاليا ولكن به مشكلة وهى التكلفة حيث تصل ل 15 الف دولار واللقاح الجديد مصنوع من بكتيريا غير مكلفة نسبيا، ويعتقد تشاكريان أنه يمكن أن يكون أرخص من 100 دولار للجرعة الواحدة. 

 

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