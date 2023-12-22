ختام دورة تدريبية بصحة الدقهلية حول منظومة ميكنة ألبان الأطفال

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزراة وبالتنسيق بين مركز المعلومات وادارة رعاية الأمومة والطفولة دورة تدريبية على منظومة ميكنة البان الأطفال

واستمرت الدورة على مدار 5 أيام، وذلك بمعمل تدريب ICDl الخاص بمديرية الصحة .

شارك بالدورة نحو 90 متدرباً من بينهم 36 طبيباً من الادارات و 36 صيدلياً مشاركاً فى برنامج ميكنه البان الأطفال المدعمه وكذلك فريق اداره رعاية الأمومة والطفولة ومركز المعلومات.

وقام بالتدريب مدير مركز المعلومات رانيا عبد العال ومن مركز معلومات الوزارة الدكتورة لبنى المليجي وبحضور الدكتورة ايمان سلامة مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة.