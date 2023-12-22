فوائد خارقة لتناول الفلفل الألوان.. أبرزها الحفاظ على الوزن

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،الفوائد الصحية الموجودة في كل أنواع الفلفل.

الفليفلة غنية بفيتامين A, C, K, E، كالسيوم، حديد، البوتاسيوم، الفولات، بالإضافة للكثير من مضادات الأكسدة

الفوائد الصحية الموجودة في الفليفلة:

1- تعزيز صحة العين: لغناها بمادة اللوتين والكاروتين

2- الوقاية من فقر الدم: لغناها بعنصر الحديد، وفيتامين C، وحمض الفوليك.

3- الحفاظ على وزن صحي مثالي: لأنها تعطي شعور بالشبع لفترة زمنية أطول.

4- الوقاية من الاضطربات الهضمية و الإمساك: لغناها بالألياف.

5- تعزيز صحة الفم و البشرة و تقوية المناعة: لغناها بفيتامين C، E

6- تعزيز صحة مرضى الربو: لتأثيرها المرخي لعضلات المجرى التنفسي.

7- حماية الأسنان و العظام و الوقاية من هشاشة العظام: لغناها بالكالسيوم و فيتامين K .

8- الحفاظ على نضارة البشرة و الوقاية من التجاعيد والشيخوخة المبكرة: لغناها بفيتامين C الذي يساعد على تكوين الكولاجين.

9- تعزيز صحة الشعر: لغناها بمادة السيليكون الطبيعية الضرورية جداً لصحة الشعر. بالإضافة للفيتامينات و المعادن الأخرى.

10- تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل الأمراض القلبية.

11- مفيدة جدا لمرضى السكري.