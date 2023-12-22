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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأولمبية تهنئ الأهلي بالحصول على برونزية كأس العالم للأندية

صدى البلد

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وجماهيره وأعضائه، بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية؛ بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا وغير مسبوق، كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

وحقق الأهلي الفوز على فريق أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق لتستمر تحقيق الإنجازات والبطولات الرياضية المختلفة في الفترة الحالية واستمرار رفع راية مصر عالية.

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