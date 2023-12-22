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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري: مجلس الأمن فشل في إقرار وقف إطلاق النار بغزة.. والأبرياء يستشهدون

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما تشهده غزة من حرب، هو إبادة جماعية، والاحتلال لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.

 وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في إقرار وقف إطلاق النار تاركا الأبرياء والأطفال والنساء يقتلون بدم بارد في غزة.

وأوضح أن حركة المقاومة الفلسطينية طالبت منظمات المجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق القانون الدولي.

رغم المجازر

أشار بكري إلى أنه رغم المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية؛ إلا أن المقاومة الفلسطينية تسطر تاريخا مشرفا في التصدي لقوات الاحتلال.

إبادة جماعية ارتكاب الجرائم إطلاق النار الاحتلال الاسرائيلي الأطفال والنساء الشعب الفلسطيني المقاومة الفلسطينية

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بكري: مجلس الأمن فشل في إقرار وقف إطلاق النار بغزة.. والأبرياء يستشهدون


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