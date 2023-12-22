بكري: مجلس الأمن فشل في إقرار وقف إطلاق النار بغزة.. والأبرياء يستشهدون

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما تشهده غزة من حرب، هو إبادة جماعية، والاحتلال لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في إقرار وقف إطلاق النار تاركا الأبرياء والأطفال والنساء يقتلون بدم بارد في غزة.

وأوضح أن حركة المقاومة الفلسطينية طالبت منظمات المجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق القانون الدولي.

رغم المجازر

أشار بكري إلى أنه رغم المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية؛ إلا أن المقاومة الفلسطينية تسطر تاريخا مشرفا في التصدي لقوات الاحتلال.