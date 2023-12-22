صندوق التنمية الحضارية: الوحدات المطروحة تصلح للتمويل العقاري

قال إيھاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضارية إن أسعار الوحدات التي طرحھا الصندوق، ، تبدأ من 760 حتى 7.4 مليون جنيه.

وأضاف إيهاب حنفي خلال حواره، مع برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي طاھر حمدي، أن الوحدات التي طرحھا الصندوق تصلح للتمويل العقاري حسب الفئات.

الدولة ضامن

وتابع المتحدث باسم الصندوق: أن الدولة تكون الضامن عند التعامل مع أي بنك في التمويل العقاري، لافتا إلى أن الوحدات تشمل اشتراطات التمويل العقاري، ومنھا للتشطيب.

وأشار إيھاب حنفى إلى أن الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن اتفاق الصندوق مع أحد البنوك لإتمام التمويل العقاري.

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