بسبب الإتجار بالبشر.. إيقاف طائرة هندية في فرنسا

في واقعة صادمة، تم إيقاف طائرة تقل 303 ركاب هنود في مطار شمال شرق فرنسا للاشتباه في قيامها بالاتجار بالبشر. وكانت الطائرة من طراز إيرباص A340 في رحلة من الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة النيكاراجوية ماناجوا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، في تفاصيل الحادث، أوقفت الطائرة في مطار فاتري في مقاطعة مارن خلال توقف فني بعد تلقي بلاغ مجهول.

واحتجزت الشرطة العديد من الأشخاص في المطار الذي تم إغلاقه في الوقت الحالي.

وأعلن مسؤولون محليون أنه تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف الرحلة والغرض الحقيقي منها. ويشتبه أن بعض الركاب قد يكونون مهاجرين غير شرعيين.

وأفاد بيان صادر عن مكتب محافظ مارن أنه تم السماح في البداية للركاب بالبقاء في الطائرة، ولكن فيما بعد تم تحويل صالة الوصول إلى منطقة انتظار تحتوي على أسرة.

ووفقًا للتقارير، تملك الطائرة شركة الطيران الرومانية ليجند إيرلاينز، وتبقى تفاصيل الحادث وما إذا كانت هناك أدلة تدعم اتهامات الاتجار بالبشر قيد التحقيق.