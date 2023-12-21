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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

39 قتـ.يلا وجريحا.. قائد شرطة التشيك يكشف تفاصيل حادث إطلاق النار ببراج

شرطة التشيك
شرطة التشيك

قال قائد الشرطة التشيكية، مارتن فوندراسيك، اليوم الخميس، إن الرجل الذي نفذ عملية إطلاق النار في أحد مباني كلية الفلسفة بجامعة تشارلز في براج، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 24 شخصا، خطط لعمليته بعناية.

وأوضح فوندراسيك، أنه “كان لدى الشرطة معلومات تفيد بأن هذا الرجل، بعد قتل والده، سافر من قريته (غرب براج) إلى براج للانتحار.. في الساعة 2 بعد الظهر، كان من المفترض أن يتحدث في فصل طلابي في أحد مباني كلية الفلسفة في شارع سيليتنايا، وذهبت الشرطة إلى هناك”.

وتابع قائلا: “في ذلك الوقت، قام هذا الرجل بإطلاق نار في مبنى آخر بالكلية، في ساحة جان بالاش.. وحسب تحقيقات الشرطة، فإن هذا الرجل أعد عمله بعناية، وأخذ مثالا من حوادث أجنبية مماثلة”.

إطلاق نار في جامعة براغ يؤدي لسقوط عدة قتلى وجرحى

الشرطة التشيكية: سقوط قتلى وجرحى بسبب إطلاق نار داخل جامعة في براج

وقال فوندراسيك، إن عدد القتلى بلغ 15 شخصًا على الأقل، لافتا إلي أنه “لم يتم التأكد بعد من وفاة شخصين آخرين من بين المصابين بجروح خطيرة”.

وأضاف أن “عدد الجرحى يبلغ 24 شخصا، منهم 11 في حالة خطيرة”.

الشرطة التشيكية براج التشيك

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