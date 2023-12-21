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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار في جامعة براغ يؤدي لسقوط عدة قتلى وجرحى

صدى البلد

أدى إطلاق نار في إحدى الجامعات وسط مدينة براغ إلى سقوط عدد من الضحايا والإصابات، حسبما أكدت الشرطة التشيكية اليوم الخميس.

 

وفقا لبلومبرج، استجابت الشرطة بسرعة للموقف، حيث قامت بتطويق المنطقة المحيطة بالمبنى حيث وقع الحادث المأساوي. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الضحايا والظروف المحيطة بإطلاق النار حتى الآن.

 

وفقا للتقارير، استخدم المهاجم سلاحا طويلا يشبه الماسورة مزودا بعدسة أثناء الهجوم، مما أضاف طبقة مثيرة للقلق إلى الحادثة التي تتكشف. وقع إطلاق النار في الجامعة التي تقع في ميدان جان بالاش، حيث توجد كلية الفلسفة بجامعة تشارلز وأكاديمية الفنون والهندسة المعمارية والتصميم.

 

تم إغلاق ساحة جان بالاش بأكملها والمناطق المجاورة لها، حيث تعمل السلطات لإدارة آثار الحادث. يُترك المجتمع في حالة من الصدمة والحزن بينما تتصارع وكالات إنفاذ القانون مع العواقب المباشرة لهذا الحادث.

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