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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المهنة بابا نويل.. تفاصيل زيارة سنوية لبلجيكي يوزع هدايا الكريسماس بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعدادًا لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، تستعد مدينة الغردقة بالبحر الأحمر لاستقبال السائح البلجيكي "كون هالرت"، الذي يعتبر نفسه بابا نويل الرسمي للمدينة للمرة التاسعة على التوالي.

في جولته السنوية، يقوم كون هالرت بارتداء زي بابا نويل وتوزيع الهدايا على الركاب في مطار الغردقة وعدد من الفنادق السياحية، مما يضفي جوًا احتفاليًا وسحريًا على المدينة.

وفي تصريحاته، أكد كون هالرت أنه يحب زيارة مصر وقضاء الكريسماس بها برفقة عائلته. ورغم التحديات التي فرضتها الظروف العالمية، أكد على أمان وهدوء الغردقة وطيبة أهلها.

الجدير بالذكر أن بداية جولة بابا نويل ستكون من منطقة الجونة شمال الغردقة، يوم الإثنين المقبل، وستمتد إلى مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر يوم الثلاثاء.

فنادق البحر الأحمر تستعد

وفي سياق متصل، أنهت فنادق محافظة البحر الأحمر استعداداتها للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة ومداخل الفنادق تزينت بأشجار الميلاد وتماثيل بابا نويل، ما يعزز من جاذبية المدينة السياحية.

من جهته، أكد الخبير السياحي عصام على أن احتفالات هذا العام ستكون مميزة، حيث تقدم الفنادق عروضًا فنية وحفلات خاصة لنزلائها.

وفي إشارة إلى استعداد الفنادق لاستقبال السياح، أوضح على  أن نسبة الحجوزات ارتفعت بنسبة تصل إلى 70% حتى الآن، وفقًا لإحصائيات الجهات المعنية وشركات السياحة والحجز.

بهذا يستعد البحر الأحمر لاستقبال موسم سياحي مزدهر، حيث يجتمع الجمال الطبيعي بأجواء الاحتفالات ليخلق تجربة سياحية فريدة للزوار من مختلف أنحاء العالم.

البحر الأحمر الغردقة الكريسماس احتفالات رأس السنه السياحة

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