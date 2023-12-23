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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تمنحك ضعف فرص العمل محلياً وعالمياً.. جامعة الجلالة توضح امتيازات شهاداتها المزدوجة.. بدء اختبارات منتصف العام الدراسي بكلية الآداب جامعة عين شمس

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

بدء اختبارات منتصف العام الدراسي بكلية الآداب جامعة عين شمس
 تبدأ اليوم السبت اختبارات منتصف العام الدراسي 2023 / 2024 بكلية الآداب جامعة عين شمس والتى تستمر حتى الخميس 18 يناير 2024، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة حنان كامل متولى، عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
 

اليوم.. حقوق حلوان تبدأ امتحانات منتصف العام الدراسي

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024، وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 

تمنحك ضعف فرص العمل محلياً وعالمياً.. جامعة الجلالة توضح امتيازات شهاداتها المزدوجة

كشفت جامعة الجلالة للطلاب عن أهمية الشهادات المزدوجة مع جامعة Arizona State University، والتي تعني أنك ستحصل على ضعف فرص العمل محلياً وعالمياً، كما توفر الوقت والمال من سنوات إضافية من الدراسة والانتقال إلى الخارج.
 

مع اقتراب الامتحانات.. جامعة القاهرة الدولية تستمر بالنشاط الدراسى

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024، ومع ذلك أعلنت جامعة القاهرة الدولية انتظام التطبيق العملي للطلاب في معامل وقاعات المذاكرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تكون الجامعة منارة تعليمية ذات جودة عالمية في المجال التعليمي والتطبيقي.


جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول النشر الدولي للبحوث

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

اليوم.. فتح باب القبول لـ3 تخصصات ببرامج الدراسات العليا بألسن عين شمس
أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، أنه سيتم فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2024، اليوم، السبت 23 ديسمبر 2023.

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