اليوم.. فتح باب القبول لـ3 تخصصات ببرامج الدراسات العليا بألسن عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، أنه سيتم فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2024، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023.

كلية الألسن جامعة عين شمس

أشار قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس إلى التخصصات المتاحة، وهي كالتالي:

الأدب واللغويات والترجمة.

برامج الدبلوم.

تأهيلي الدكتوراه.

وأوضح أنه يتم تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل في البرامج من خلال الرابط التالي:

- https://ums.asu.edu.eg

وكشف القطاع ، عن مواعيد القبول في تلك التخصصات ، وذلك اعتبارا من اليوم 23-12-2023 حتى 12-1-2024، وتعقد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراه اعتبارا من 15-1-2024 حتى 17-1-2024، كما تعقد الامتحانات الشفوية بتاريخ 22-1-2024 لكل البرامج.