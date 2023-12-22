ألسن عين شمس تعلن مواعيد امتحانات الترم الأول 2024.. تفاصيل

أعلنت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حتى يكون الطلاب على علم به، مشيرة إلى أن امتحانات الترم الأول لطلاب الفرقة الأولى، ستبدأ يوم الأربعاء 10 يناير المقبل.

جداول امتحانات الترم الأول 2024

وأكدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الامتحانات ستعقد داخل القاعات الامتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة الجميع.

وشهدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، اجتياز دفعة جديدة من الطلاب الوافدين من جامعة شانغهاي الصينية لدورة اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك في إطار التعاون المثمر بين كلية الألسن - ممثلا في قسم اللغة العربية بالكلية - وجامعات صينية عدة تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يمنى صفوت، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وبإشراف الدكتور وجيه يعقوب السيد، رئيس قسم اللغة العربية.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن كلية الألسن هي محراب العلوم اللغوية على مستوى الشرق الأوسط، وتسعى من خلال برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها نشر ثقافة وهوية اللغة العربية في شتى بقاع الكوكب، كما تطلق دعوة لأبناء الجاليات العربية في الدول الأوروبية من الجيل الثاني غير الناطقين باللغة العربية أو من غير القادرين على الكتابة بحروفها أن يشتركوا في دورات أون لتعلم اللغة العربية عبر تقنيات الفيديو كونفرانس.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية أن دورة تعليم الطلاب الصينيين قد استمرّت ثلاثة شهور من خلال محاضرات مكثفة نظرية وتطبيقية باستخدام كافة الوسائل والنظريات الحديثة، وتحت إشراف أساتذة متخصصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما قام الطلاب بأنشطة مختلفة إلى جانب محاضراتهم، فقد قاموا بنشاط التبادل الثقافي والمحادثة مع الطلاب المصريين بقسم اللغة الصينية ضمن نشاط معهد كونفوشيوس، كما قاموا بزيارات سياحية لكثير من المعالم الأثرية والسياحية المصرية، وزيارة العديد من المدن المصرية والاشتراك في بعض قوافل التطوع لبعض القرى المصرية.