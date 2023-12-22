عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تعلن مواعيد امتحانات الترم الأول 2024.. تفاصيل

كلية الالسن جامعة
كلية الالسن جامعة عين شمس

أعلنت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حتى يكون الطلاب على علم به، مشيرة إلى أن امتحانات الترم الأول لطلاب الفرقة الأولى، ستبدأ يوم الأربعاء 10 يناير المقبل.

txt

جهود التعليم العالي حول تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء الجامعات

txt

ما الذي جعل المراكز البحثية المصرية في المقدمة؟ خبير تعليم يجيب

جداول امتحانات الترم الأول 2024

وأكدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الامتحانات ستعقد داخل القاعات الامتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة الجميع.

وشهدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، اجتياز دفعة جديدة من الطلاب الوافدين من جامعة شانغهاي الصينية لدورة اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك في إطار التعاون المثمر بين كلية الألسن - ممثلا في قسم اللغة العربية بالكلية - وجامعات صينية عدة تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يمنى صفوت، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وبإشراف الدكتور وجيه يعقوب السيد، رئيس قسم اللغة العربية.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن كلية الألسن هي محراب العلوم اللغوية على مستوى الشرق الأوسط، وتسعى من خلال برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها نشر ثقافة وهوية اللغة العربية في شتى بقاع الكوكب، كما تطلق دعوة لأبناء الجاليات العربية في الدول الأوروبية من الجيل الثاني غير الناطقين باللغة العربية أو من غير القادرين على الكتابة بحروفها أن يشتركوا في دورات أون لتعلم اللغة العربية عبر تقنيات الفيديو كونفرانس.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية أن دورة تعليم الطلاب الصينيين قد استمرّت ثلاثة شهور من خلال محاضرات مكثفة نظرية وتطبيقية باستخدام كافة الوسائل والنظريات الحديثة، وتحت إشراف أساتذة متخصصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما قام الطلاب بأنشطة مختلفة إلى جانب محاضراتهم، فقد قاموا بنشاط التبادل الثقافي والمحادثة مع الطلاب المصريين بقسم اللغة الصينية ضمن نشاط معهد كونفوشيوس، كما قاموا بزيارات سياحية لكثير من المعالم الأثرية والسياحية المصرية، وزيارة العديد من المدن المصرية والاشتراك في بعض قوافل التطوع لبعض القرى المصرية.

كلية الألسن جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الأول موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول جداول امتحانات الترم الأول جداول امتحانات الترم الاول 2024 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

قبل مباراة برونزية المونديال ..قرارات نارية للأهلي بشأن المسابقات المحلية |تفاصيل

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي

موضوعات متعلقة

خبراء يكشفون جهود الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة.. ويؤكدون: لابد من الاهتمام بمواكبة البحث العلمي للتحديات المختلفة

«تجارة حلوان» تحرز المركز الأول ببطولة كرة القدم بكليات الجامعة

8 تعليمات مهمة من جامعة عين شمس للطلاب بشأن امتحانات الترم الأول

آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية المقدمة من دولة المجر

ترشيحاتنا

كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا السعر

بهدف +90| ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بفوزه على ألافيس

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

"إيسترن كومباني": إعادة تكوين مجلس الإدارة بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي

فصائل عراقية مسلحة تستهدف مدينة إيلات الإسرائيلية

الأهلي ينعى ضحايا حادث حافلة فريق مولودية البيض الجزائري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة بريطانية تثير الجدل بتفوقها على منافستها ذات الـ 39 عاما في الشطرنج

لطافة ياسمين صبري وتأخير محمد إمام.. أبرز لقطات عرض فيلم "أبو نسب"

بعلامة واحدة.. صور توضح الفرق بين البطاطس التحمير والبطاطس الطبيخ

منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

فيديو

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ