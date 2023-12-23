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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء اختبارات منتصف العام الدراسي بكلية الآداب جامعة عين شمس

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة عين شمس

 تبدأ اليوم السبت اختبارات منتصف العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بكلية الآداب جامعة عين شمس والتى تستمر حتى الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة حنان كامل متولى عميدة كلية الآداب، وإشراف ا.د محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ومن الجدير بالذكر أن كلية الآداب جامعة عين شمس على أكمل استعدادها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على ٤ فترات تبدأ من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب، ويؤدى الاختبارات ما يقرب من ٢٢ ألف طالب  .

وقد تم إعلان الجداول على الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للكلية، بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية. 

كلية الآداب جامعة عين شمس


يذكر أن كلية الآداب جامعة عين شمس انتهت من إجراء  الاختبارات الإلكترونية لمادة الحاسب  الآلى على مستوى برامج كلية الآداب للمستوى الأول ببرامج الساعات المعتمدة وذلك بمعامل الاختبارات الإلكترونية المركزية بجامعة عين شمس الكائنة بكلية الألسن والتى استمرت من ١٧ حتى ١٩ ديسمبر، بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة، برئاسة ا.د منى عبد العال ، وتنفيذ د. السيد عبد الله مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الآداب، كما أدى طلاب النظام القديم وطلاب اللجان الخاصة وطلاب مركز الابصار الامتحان بمقر كلية الآداب في المعامل المخصصة لهم، وذلك يوم الخميس ٢١ ديسمبر الجارى.


تتميز خدمة الاختبارات الإلكترونية بحصول الطالب على نتيجة الاختبار فور الفراغ من تسجيل الإجابة، كما تتيح للطلاب معرفة الإجابة النموذجية المفترضة .

يذكر أن كلية الآداب جامعة عين شمس تشهد طفرة كبيرة في تطوير وتجديد البنية التحتية بما يخدم العملية التعليمية، ومن أهم معالم التجدبد إنشاء شبكة انترنت "واى فاى " مجانية للطلاب تمكن للطالب استخدام الانترنت على هاتفه فى أرجاء الكلية كأحد صور التحول الرقمى ، بما يعود بالنفع المنشود على جميع الطلاب.

كما تم الاستعداد للاختبارات أيضا من خلال تواجد فريق المركز الطبى والتأكد من توافر أدوات وأدوية الطوارئ الإسعافات الأولية.

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