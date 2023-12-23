استشاري تعليم: تكليف رئاسى بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية

تحدث الدكتور محمد خليل موسي أستاذ جامعي واستشاري التعليم، عن جهود الدولة في ملف التعلم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور محمد خليل موسي أستاذ جامعي واستشاري التعليم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"،: "الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام".

وأوضح: "اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023".



وأضاف: " إدراج الجامعات المصرية فى التصنيف العالمي للاستدامة شمل 18 جامعة مصرية هذا العام، بزيادة 3 جامعات عن العام الماضي، جاء ذلك نتيجة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية".