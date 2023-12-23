مصرع ثلاث شبان بينهم لاعب كرة في حادث تصادم بإحدى قرى الدقهلية

لقي ثلاثة شبان مصرعهم اثر وقوع حادث تصادم دراجه بخارية كانوا يستقلونها مع عربة كارو فيما أصيب سائق العربة، على طريق السرايا ميت زنقر التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق السرايا ميت زنقر بطلخا بين دراجه بخارية ومصرع ثلاثه من مستقليها مع عربه كارو واصاية قائدها



انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال ثلاث شباب وهم:أحمد ياسر حلمي، 16 عامًا، لاعب كرة قدم بنادي طلخا، وإسلام ناصر عمر، 16 عامًا، وأحمد راضي الحداد، 15 عامًا، دراجة بخارية اختل المقود في يد السائق واصطدموا بعربة كارو قيادة رجب عبدالباسط يوسف، 25 عامًا، ما أسفر عن مصرعهم، وإصابة قائد العربة.

تم نقل المصاب لمستشفى المنصورة العام القديم في حالة حرجة، وإيداع الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي المنصورة العام .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة.