كرم جبر: طلبنا من لجنة الأندية تفعيل لجنة الأخلاق الرياضية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلام المصري يسير بخطى ثابتة وبدأ في استرداد مكانته بشكل كبير للغاية.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC": “طلبنا من لجنة الأندية تفعيل لجنة الأخلاق الرياضية.. والإعلام الرياضي فى الفترة من الفترات كاد أن يحدث فتنة.. وكثير من الأطراف حاولوا للمجلس الأعلي للإعلام أن يكون طرف فى هذا الصراع الخاص بالمدرجات والحرب الذى كان يشعلها أطراف محددين”.

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “تابعنا مع هذه القضية وتم القول أن الوقائع التي يوجد بها سب وقذق مكانها المحاكم والقضاء.. وجميع الشكاوي التي تم تلقيها من الأندية عددها كبير جدا.. ويتم تولي فحصها ودراستها وإتخاذ قرار يعرض على المجلس”.