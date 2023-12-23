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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كرم جبر: السيسي أنقذ الدولة من السقوط وأحدث مصالحة بين أطياف الشعب

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “لو أريقت الدماء كما لو كان البعض يطالب لظلت الدماء تجري فى شوارع مصر حتي الأن.. والرئيس السيسي تسلم دولة تصعد بسرعة إلى قمة السقوط”.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC": “الرئيس السيسي قام بتعظيم شأن القضاء المصري.. وجهود الرئيس أدت إلى جلوس الناس جميعهم فى الحوار الوطني بدون دعاوى للثأر”.

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “رئيس مصر أحدث مصالحة بين جميع أطياف الشعب ومضي بنا للإستقرار”.

الكاتب الصحفي كرم جبر كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأعلي لتنظيم الإعلام الرئيس السيسي

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