مأساة تقشعر لها الأبدان.. الأونروا: ربع سكان غزة يتضورون جوعًا

أعلنت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الوضع في قطاع غزة تقشعر له الأبدان، لافتًا إلى أن ربع السكان يتضورون جوعًا.

وأضافت توما في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لإعطاء فكرة عما يحدث في غزة الآن، فإن الوضع يقشعر له الأبدان".

ولفتت: "لقد وصلنا إلى النقطة التي يقال فيها إن ربع السكان يتضورون جوعًا نتيجة مباشرة للحصار، وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء".

وتابعت: "عندما كنت هناك مؤخرًا، رأيت سكان غزة مرعوبين ومرهقين ويعيشون في خوف وقصف مستمر دون توقف".

واختتمت حديثها بالقول إن "ما نحتاجه الآن، وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وزيادة المساعدات إلى القطاع".