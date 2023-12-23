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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من جديد.. مي كساب تثير الجدل برشاقة ملحوظة

صدى البلد

شاركت الفنانة مي كساب، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك شتوي، من الاسكندرية، وخطفت الأنظار برشاقتها وجمالها.

وأثارت الفنانة مى كساب حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد ظهورها اللافت بسبب نحافتها وفقدان وزن مبالغ فيه.

ويأتى السبب وراء فقدان مى كساب وزنها إنها خضعت إلى نظام غذائي ساعدها على التخسيس وهو ما كشفت عنه فى إحدى البرامج التلفزيونية.

وقالت مي كساب، إنها لم تفقد وزنها بسبب التنمر، ولكن من أجل داليدا ابنتها التي تبلغ من العمر ٥ سنوات، وكانت تطلب منها هذا الأمر بصورة مستمرة.

 

 

ووصفت مي كساب قرار فقدان وزنها عن طريقة عملية تخسيس:" أحسن قرار خدته في حياتي"، مشيرة إلى أنها تحسنت كثيرا في صحتها وقدرتها على الحركة والتعامل مع أطفالها.

إسكندرية التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة مى كساب مى كساب تثير الجدل موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مي كساب

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