ارتفاع في أعداد السياح بمرسى علم قبل احتفالات الكريسماس

قبل يومين من انطلاق احتفالات الكريسماس، تشهد فنادق مرسى علم جنوب البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من السياح حيث يتوافد الآلاف من مختلف الجنسيات للاستمتاع بفعاليات العيد.

تسجل مدينة مرسى علم زيادة ملحوظة في أعداد رحلات الطيران، حيث يشهد مطار مرسى علم الدولي ارتفاعًا في عدد الوصول خلال هذا الأسبوع. وفقًا لإحصائيات المطار، تم استقبال 22 ألف سائح قادمين على متن 121 رحلة طيران دولية مختلفة.

السياح القادمون ينحدرون من ألمانيا والتشيك وبولندا وهولندا وبلجيكا، حيث تشهد الرحلات القادمة من قلب أوروبا ازديادًا بنسبة 21 رحلة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وتقوم الجهات المختصة في مطار مرسى علم بتنفيذ إجراءات أمنية ووقائية فور وصول السياح إلى المهبط، ويتم نقلهم بعد ذلك إلى مجموعة متنوعة من الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.