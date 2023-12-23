استمرار فترة التقديم لمسابقة الأم المثالية بالبحر الأحمر حتى 18 يناير المقبل

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية للعام 2024، حيث ستظل الفرصة مفتوحة حتى يوم 18 يناير المقبل.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة توافر عدة شروط للتقديم في المسابقة، وهي أن لا يقل سن الأم عن 50 عامًا، ويتعين أن تتمتع بقصة عطاء ملهمة، كما يُشترط الإلمام بالقراءة والكتابة، وأن يكون عدد الأبناء لا يتجاوز ثلاثة، باستثناء المحافظات الحدودية.

وتتضمن الفئات المُكَرَّمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، أمهات الأيتام وأمهات ذوي الإعاقة وأمهات الأبناء الذين حققوا إنجازات دولية أو درجات عليا. وتمثل أمهات مبادرة حياة كريمة وأمهات الشهداء أيضًا فئاتٍ خاصة في المسابقة.

وتتضمن شروط الاختيار ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وضرورة وجود قصة عطاء. كما يجب أن يكون عدد الأبناء في حدود ثلاثة، وتُستثنى المحافظات الحدودية من هذا الشرط، مع تحديد حد أقصى لعدد الأبناء بخمسة. ويُشترط أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات.

أما بالنسبة للأم الكافلة، فيتعين على الابن المكفول أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، مع التأكيد على المساواة بين جميع الأبناء في التعليم والصحة والمعاملة. تشمل المسابقة أيضًا العناية والحب والحنان لضمان حياة نفسية واجتماعية سليمة للأبناء.

ويُشجع المهتمون على التقديم في هذه المسابقة النبيلة والمؤثرة، حيث تسعى لتكريم الأمهات البارعات والملهمات في جميع أنحاء محافظة البحر الأحمر.