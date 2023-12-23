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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل رياضة القليوبية: تنفيذ 120 مشروعا استثماريا بعوائد 400 مليون جنيه

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بمركز شباب الدير، والتى تشمل إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي بتكلفة إنشائية تبلغ 4 ملايين جنيه وقيمة إيجارية 10 آلاف جنيه شهريا لصالح المركز، بالإضافة لإنشاء كافتيريا بقيمة تبلغ 150 ألف جنيه وقيمة إيجارية ألف جنيه شهريا لصالح المركز، ويتم توريد نسبة 25 % لصالح وزارة الشباب والرياضة من القيمة الإيجارية خلال مدة الانتفاع.
وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن وزارة الشباب والرياضة نجحت بشكل كبير جدا فى تطوير البنية التحتية والمنشآت الشبابية والرياضية من خلال تنفيذ ملف الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، والذى تنفذه الإدارة الاقتصادية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات تنفيذا لرؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتقليل الأعباء المالية  دون التأثير على ممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات للأعضاء ورواد المراكز.


وأشار الصبروط إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية استطاعت خلال الأربع سنوات الماضية من تنفيذ 120 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة بواقع 106 مشاريع داخل مراكز الشباب و14 مشروعا داخل الأندية بإجمالى 60 هيئة، والتى ساهمت بشكل كبير فى زيادة عدد حمامات السباحة على مستوى المحافظة لتصل 34 حمام سباحة، 28 ملعب خماسي، 2 ملعب متعدد، 27 مشروعات إنشاء محلات تجارية، 1 مطعم، 7 كافتيريا، 16 قاعة مناسبات، و صالة بلياردو، 4 ملاهى وحدائق أطفال، وتساهم المشروعات فى زيادة العائد المالى لمراكز الشباب والأندية بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب والأندية و100 مليون جنيه لصالح وزارة الشباب والرياضة خلال مدة حق الانتفاع لكل مشروع.
 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن العائد من مشروعات الطرح الاستثماري لايقتصر على النواحي المالية فقط، بل يمتد لتحقيق عوائد اجتماعية ورياضية متمثلة فى رفع الغبء من على كاهل الدولة فى تكلفة التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الجديدة، العمل على زيادة قاعدة الممارسة وعدد المستفيدين، جعل مراكز الشباب جاذبة للأسرة والأعضاء من خلال الخدمات التى يتم تقديمها وفقا للمشروعات الجديدة، المساهمة فى توفير بيئة رياضية مناسبة لخلق ابطال رياضيين فى كافة الألعاب الرياضية وضمان جودة الخدمات التى تليق بالمواطن فى ظل الجمهورية الجديدة والكثير من العوائد التى تساهم فى تحقيق رؤية واستراتيحية وزارة الشباب والرياضة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تستوعب أكبر عدد ممكن من الأعضاء وتساهم فى تحقيق استراتيحية بناء الإنسان .

القليوبية وزارة الشباب والرياضة كيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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