مؤامرة كبيرة.. اعتقال 5 أشخاص في فرنسا بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية

أوقفت الشرطة الفرنسية 5 أشخاص بتهمة التحضير لهجمات إرهابية في ثلاث بلديات بمقاطعة ميرث إي موسيل الفرنسية.

وحسب ما نقل عن صحيفة “لا إيست ريبابليكن” الفرنسية، حشد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في باريس طواقم الخدمات الخاصة وقاد عملية تكتيكية للقبض على المشتبه بهم، وتمكنوا الجمعة من اعتقال 5 أشخاص في وقت واحد في بلديات نانسي وتول وفاندوفر ليه نانسي".

وأضافت الصحيفة أنه يجري حاليا تحقيق أولي فيما اسمته "مؤامرة لإعداد جريمة أو أكثر تسبب أذى جسديا".

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تنفيذ العملية الخاصة بالتعاون بين عناصر من مختلف وحدات الشرطة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وهي: الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب (SDAT)، والمديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) ومجموعة الدعم العملياتي (GAO) التابعة لها.