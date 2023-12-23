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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا بإغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق

الجنرال محمد رضا
الجنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري

هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، بإغلاق البحر المتوسط وعدد من الممرات المائية الأخرى بسبب الحرب ​​على قطاع غزة.

وحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، قال قائد في الحرس الثوري إن البحر المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب "جرائم" في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن الجنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله إن البحر الأحمر تحول إلى كابوس للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مضيفًا "سيتعين عليهم قريبًا انتظار إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى".

يأتي ذلك وسط هجمات مليشيات الحوثي على سفن تجارية تبحر في البحر الأحمر ردًا على العدوان الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن إيران “متورطة بشكل كبير” في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

وأضاف البيت الأبيض، أن إيران تقدم أنظمة جوية مسيرة وصواريخ كروز وأخرى باليستية ضد السفن للحوثيين، لافتًا إلى أن صواريخ الحوثيين التي استهدفت إيلات جنوبي إسرائيل يمكن ربطها بإيران.

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