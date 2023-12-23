عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ دورتين تدريبين حول منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة انطلاق الاسبوع العشرين من خطتة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي غداً الأحد، بتنفيذ دورتين تدريبين جديدتين لأول مرة هما دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومبادرة "  صوتك مسموع"  بالوزارة، ودورة تخطيط وإدارة المشروعات الخضراء الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات، ويستفيد منهما 56 متدرباً .

يأتي ذلك تحقيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية  وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 تولى وزارة التنمية المحلية اهتماما كبيرا بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية، وبناء صف قيادي ثانٍ في المحليات، وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أهمية دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية والتى يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات خدمة المواطنين ،والتى جاءت بخطة مركز سقارة لهذا العام تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوزارات والجهات المعنية بالدولة بإتاحة وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتلقى شكواهم ومشاكلهم والعمل على سرعة حلها بما يعزز ثقة المواطن في الحكومة .

وأشار آمنة إلى حرص الوزارة على التطوير المستمر لآليات تلقى ومعالجة الشكاوي من خلال مبادرة (صوتك مسموع) والتى حققت على أرض الواقع العديد من النجاحات منذ إطلاقها في 2018، مما يتطلب بشكل مستمر رفع كفاءة العاملين بها وبمكاتب خدمة المواطنين فى المحافظات بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والتعامل معها على النحو الأكمل.

وأوضح أن المحتوى التدريبي لدورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية ستركز على التعريف بالإطار القانوني لخدمة المواطنين ، وما هى دورة عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والنظام الالكتروني للمنظومة ومكوناته (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة)، وإدارة الاداء ومؤشرات تقييمه في خدمة المواطنين، ومفهوم العميل وخدمة العملاء والخدمة المميزة - احتياجات وأنواع العملاء - وجودة وكفاءة معالجة الشكاوى، والشكاوى من منظور قانوني، و كيفية حل المشكلات( مفهومها وخصائصها وأسبابها وأهميتها ) وطرق وتقنيات حل المشكلات والاخطاء الشائعة فى مراحل حلها.

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن الدورة ستتناول أيضا مهارات التفاوض والاقناع وتطوير مهارات التفاوض ومنهجية الاعتذار ،و طرق الاتصال مع العملاء، والتحول الرقمى ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات، وأهمية التنسيق والمتابعة الميدانية لمعالجة الشكاوى وإزالة أسبابها، ومفهوم التفكير الإبداعي والابتكار واستراتيجيات التفكير الإبداعي والتحديات، والحزم ومهارات الشخصية الإيجابية (أنماط الشخصيات وطرق التعامل معها )،وطرق استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال مبادرة " صوتك مسموع" .

 

التنمية المحلية مركز سقارة رئيس الجمهورية منظومة خدمة المواطنين الشكاوى الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

قرار قضائي بشأن المتهم بخطف طفل والاعتداء عليه بأكتوبر

مائة يوم على عاصفة دانيال.. «صدى البلد» يكشف الوضع في درنة الليبية

ترتدي كامل ملابسها.. أمن الجيزة يكثف جهوده لحل لغز جثة سيدة إمبابة

نادين نجيم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

5 لاعبين خارج أسوار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية بشرط وحيد

انخفاض الدولار الأمريكي في أول أيام الأسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل حول إنفصالهما.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ زوجة مجدي الهواري

فارق العمر بينهما كبير| حقيقة انفصال مجدي الهواي ودنيا عبدالمعبود.. تفاصيل

احمى نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية بإتباع هذه النصائح.. اعرفها  

برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ