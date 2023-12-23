تنفيذ دورتين تدريبين حول منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة انطلاق الاسبوع العشرين من خطتة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي غداً الأحد، بتنفيذ دورتين تدريبين جديدتين لأول مرة هما دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومبادرة " صوتك مسموع" بالوزارة، ودورة تخطيط وإدارة المشروعات الخضراء الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات، ويستفيد منهما 56 متدرباً .

يأتي ذلك تحقيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 تولى وزارة التنمية المحلية اهتماما كبيرا بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية، وبناء صف قيادي ثانٍ في المحليات، وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أهمية دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية والتى يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات خدمة المواطنين ،والتى جاءت بخطة مركز سقارة لهذا العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوزارات والجهات المعنية بالدولة بإتاحة وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتلقى شكواهم ومشاكلهم والعمل على سرعة حلها بما يعزز ثقة المواطن في الحكومة .

وأشار آمنة إلى حرص الوزارة على التطوير المستمر لآليات تلقى ومعالجة الشكاوي من خلال مبادرة (صوتك مسموع) والتى حققت على أرض الواقع العديد من النجاحات منذ إطلاقها في 2018، مما يتطلب بشكل مستمر رفع كفاءة العاملين بها وبمكاتب خدمة المواطنين فى المحافظات بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والتعامل معها على النحو الأكمل.

وأوضح أن المحتوى التدريبي لدورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية ستركز على التعريف بالإطار القانوني لخدمة المواطنين ، وما هى دورة عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والنظام الالكتروني للمنظومة ومكوناته (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة)، وإدارة الاداء ومؤشرات تقييمه في خدمة المواطنين، ومفهوم العميل وخدمة العملاء والخدمة المميزة - احتياجات وأنواع العملاء - وجودة وكفاءة معالجة الشكاوى، والشكاوى من منظور قانوني، و كيفية حل المشكلات( مفهومها وخصائصها وأسبابها وأهميتها ) وطرق وتقنيات حل المشكلات والاخطاء الشائعة فى مراحل حلها.

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن الدورة ستتناول أيضا مهارات التفاوض والاقناع وتطوير مهارات التفاوض ومنهجية الاعتذار ،و طرق الاتصال مع العملاء، والتحول الرقمى ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات، وأهمية التنسيق والمتابعة الميدانية لمعالجة الشكاوى وإزالة أسبابها، ومفهوم التفكير الإبداعي والابتكار واستراتيجيات التفكير الإبداعي والتحديات، والحزم ومهارات الشخصية الإيجابية (أنماط الشخصيات وطرق التعامل معها )،وطرق استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال مبادرة " صوتك مسموع" .