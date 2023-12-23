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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قائد واللعيبة بتحترمه.. ناقد رياضي: الشناوي من أكبر الحراس على مستوى العالم

الشناوي
الشناوي

قال سعد صديق الناقد الرياضي إن محمد الشناوي كان له دورا إيجابيا  وقويا في مبارة إتحاد جدة السعودي في أول لقاء تصدي لاكثر من  كورة او هجمة كانت من الممكن أن تغير النتيجة مؤكدا أن الشناوي قائد واللعيبة بتحترمه وله دور كبير في توجيه اللاعبين".

وأضاف صديق  خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة، ان الشناوي له دور كبير في كيفية تحفيز اللاعبين وتهدئتهم وهذا هو دور القائد،  مؤكدا ان محمد الشناوي أصبح من الحراس الكبار على مستوي العالم.

 الشناوي لاعب من الاعمدة الأساسية ونجم من نجوم الأهلى فى البطولة

واستكمل ، أن بيرسي تاو هو واحد من اللاعيبين الذين لن  يستغني عنهم جمهور الأهلي أو الجهاز الفني على الرغم ان بدايته ليست قوية ولكنه وصل الان لمرحلة ممتازة، واصبح من الاعمدة الأساسية، وكان نجم من نجوم الأهلي في البطولة، مضيفا ان بيرسي تاو من أفضل اختيارات موسيماني، واصبح لا غني عنه في التشكيلة الاساسية  وايضا الشناوي نجم كبير جدا وحسين  الشحات و ايضا على معلول ومحمد هاني وأمام عاشور كلل محهودة باحراز هدف بالأمس، ونتائج الأهلى" حاجه مشرفة".

محمد الشناوي الشناوي اتحاد جدة السعودي بيرسي تاو موسيمانى جمهور الأهلي نجوم الأهلي الحراس الكبار

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