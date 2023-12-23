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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ابتسامة وطبطبة| حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل| ماذا فعلت؟

الشناوي وتوري بينسو
الشناوي وتوري بينسو

خطفت الحكمة الأمريكية توري بينسو الأنظار في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، التي جمعت بين النادي الأهلي ونظيره أوراوا الياباني.

ووسط احتفالات جمهور النادي الاهلي ، تداول مستخدمون مواقع التواصل تصرفات الحكمة الأمريكية مع لاعبي الأهلي، خاصة الحارس محمد الشناوي، حيث قامت بمصافحة قائد الفريق، وجمع حديث باسم بين الثنائي، قبل أن تختم كلماتها بـ"طبطبة" على كتفه.

كانت بينسو قد آثارت الجدل من قبل في المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بعد الغمزة الشهيرة للاعب العميد.

الأهلي يفوز على أوراوا ريد ويحصد برونزية مونديال الأندية

ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل.

 

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