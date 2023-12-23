وزير التنمية المحلية يلتقى مسئولي «ميدمارت» للتسويق وتطوير الأعمال لبحث مجالات التعاون المشترك

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفدا من شركة “ميد مارت” للتسويق وتطوير الأعمال.

ضم الوفد الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس الإدارة، وكرستين مدحت، المدير التنفيذي، وميرنا مدحت، مسئول كبار العملاء وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصرى والمشروعات القومية، والسفير محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومريم سراج الدين، مدير مشروع "أيادي مصر" بالوزارة.

فى بداية اللقاء، تقدم اللواء هشام آمنة بخالص شكره وتقديره على جهود شركة ميدمارت لتطوير الأعمال خلال تنظيم المهرجان المصرى للزيتون فى نسختة الثانية تحت شعار "الزيتون عصر جديد" بحديقة الحرية بالزمالك، بحضور محافظي القاهرة ومطروح ومشاركة 40 عارضا من شركات إنتاج الزيوت والعسل من 8 محافظات “القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية وقنا وبنى سويف ومطروح والوادى الجديد”.

بالإضافة إلى 20 عارضا من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من خلال منصة "أيادى مصر" التابعة لوزارة التنمية المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على استغلال الميزات التنافسية لمحافظات الجمهورية، خاصة المنتجات اليدوية والتراثية وجميع المنتجات الطبيعية والصناعية والزراعية التى تتميز بها المحافظات والعمل على تطوير تلك المنتجات ودعم منتجيها وصناعها عبر البرامج والمبادرة التى تنفذها الوزارة، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومنصة "أيادي مصر" وصندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك"، بما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء القرى والمدن وزيادة دخل الأسر وتحسين مستوى معيشتهم.

وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على مشاركة العارضين والمنتجين المتميزين بالمحافظات فى المعارض الكبرى الداخلية والخارجية، وعلى رأسها معرض "ديارنا" و"تراثنا" بالتعاون مع الوزارات والجهات المنظمة لتلك المعارض، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمشاركة فى معارض خارجية.

وأضاف أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً منذ توليه المسئولية لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات وتقدم جميع سبل الدعم لها لتطويرها وتحسين جودتها وطرق التسويق والعرض والبيع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة أطلقت منصة "أيادي مصر" الإلكترونية لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية عبر الإنترنت، حيث أنشأت موقعا إلكترونيا لعرض المنتجات، فى ظل متابعة واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ساهم فى زيادة عدد الحرفيين على المنصة ووصولهم إلى حوالي 2000، كما وصلت المنتجات المعروضة إلى 8 آلاف منتج.

وأشار إلى الدور المهم الذى قام به برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التكتلات الاقتصادية والزراعية التى تتميز بها محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، وبصفة خاصة فى العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار و الأثاث والتلي والبصل والصناعات النسيجية والرمان والنباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتطوير صناعة وإنتاج الحرير الطبيعى بالمحافظات.

من جانبه، عرض الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس الإدارة، خلال اللقاء مجالات عمل الشركة وجهودها منذ إنشائها حتى الآن لتطوير الأعمال فى العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، ومن بينها الاعتماد فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومركز تحديث الصناعة لتقديم استشارات تطوير الأعمال والتسويق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عضوية الشركة فى الاتحاد العربى للمعارض والمؤتمرات وغرفة الصناعات الغذائية.

كما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى اهتمام الشركة بالتعريق والتسويق للمنتجات المصرية الواعدة التى تحرص الدولة المصرية على تطويرها وزيادة صادرتها وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى بعض الفعاليات التسويقية الكبرى التى نظمتها الشركة بالمحافظات وخارج مصر، ومن بينها مهرجان التمور المصري و مهرجان العسل المصري ومهرجان الزيتون المصرى، بالإضافة إلى عدة فعاليات أخرى، منها تنظيم مؤتمرات اتحاد النحالين العرب فى مصر وخارجها.

كما أكد وفد الشركة اهتمامهم كذلك بالجوانب التدريبية والعملية والتثقيفية على هامش المهرجانات التى يتم تنظيمها لتبادل الخبرات العملية والعلمية بين العاملين فى هذه المجالات وأساتذة الكليات والجامعات المصرية بما يساهم فى إكساب مهارات وخبرات جديدة للمنتجين والمصنعين وجميع العاملين فى تلك القطاعات.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارة والشركة لبحث عدد من المقترحات الخاصة بتسويق وتطوير الأعمال فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات، بما يساعد على تطويرها وزيادة فرص العمل بها وتوفير البرامج التدريبية والتسويقية اللازمة فى تلك القطاعات وإقامة المهرجانات والمعارض فى المحافظات للترويج للصناعات والمنتجات الحرفية والتراثية والغذائية.

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