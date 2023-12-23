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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوفنتوس يفوز على فروزينوني بهدفين مقابل هدف في الدوري الإيطالي

صدى البلد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم في نادي يوفنتوس من الفوز على فروزينوني بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "بينيتو ستيربي"، ضمن الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

وبهذا الانتصار، يحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في 12 مباراة، التعادل في 4، وخسارة واحدة. بينما يحتل فروزينوني المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

افتتح كينان يلدز التسجيل لصالح يوفنتوس في الدقيقة 12، بينما عادل خايمي بايز لفروزينوني في الدقيقة 52، ومنعت العارضة هدفًا ثانيًا ليوفنتوس في الدقيقة 76، وسجل دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 82، وتم إلغاء هدف ليوفنتوس في الدقيقة 90 بسبب التسلل.

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