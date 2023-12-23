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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تعفي مواطني السعودية ودول خليجية أخرى من تأشيرة دخول أراضيها

تركيا
تركيا

أعلنت أنقرة اليوم السبت إعفاء مواطني ست دول منها أربع دول خليجية من تأشيرة الدخول إلى تركيا بغرض السياحة، وفق ما ذكره موقع كويت نيوز.


ويتيح هذا الإعفاء الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية التركية لمواطني هذه الدول إمكانية زيارة تركيا للغرض السياحي دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة قبل السفر لمدة تصل إلى 90 يوما في كل فترة 180 يوما.

ووفقا للقرار المنشور بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم منح الإعفاء من التأشيرة لمواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين إلى جانب مواطني الولايات المتحدة وكندا.

90 يوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب الرئيس التركي الامارات العربيه المتحده

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